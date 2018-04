Dyrektor Handlowy BCT w Gdyni Michał Kużajczyk poinformował w poniedziałek w komunikacie, że dwa nowe oceaniczne serwisy do Bałtyckiego Terminala Kontenerowego zastąpią dotychczasowy serwis dowozowy MSC, łączący Gdynię z portami Europy Zachodniej. "W miejsce jednego zawinięcia w tygodniu pojawią się dwa zawinięcia serwisów oceanicznych, które będą również pełniły funkcję dowozową, łącząc porty w Europie Zachodniej (Antwerpia, Le Havre, Bremerhaven, Rotterdam) z Gdynią" - tłumaczy.

Kużajczyk zaznaczył, że "nowe serwisy to nie tylko większa częstotliwość połączeń pomiędzy BCT a portami przeładunkowymi Europy Zachodniej, ale również częste i szybkie bezpośrednie połączenia z portami pozaeuropejskimi leżącymi na oferowanych trasach".

Wskazał, że "jest to zdecydowanie bardzo dobra wiadomość dla klientów zarówno MSC, jak i BCT. Zwiększenie częstotliwości połączeń w tygodniu, a przede wszystkim możliwość korzystania z bezpośrednich połączeń z portami spoza Europy tworzy nową perspektywę handlową dla naszych partnerów". Liczy, że ze względu na realizowane i zapowiedziane inwestycje infrastrukturalne w Porcie Gdynia "jest to pierwszy krok do uruchomienia dalszych połączeń oceanicznych do BCT".

Poinformowano, że pierwszy statek przypłynie do Terminala Kontenerowego już w poniedziałek. Spodziewana jest MSC Caroline obsługująca serwis "Australia Express". Na wtorek zapowiadane jest natomiast pierwsze zawinięcie MSC India z serwisu "East Africa and Indian Ocean Express".

Serwis "East Africa and Indian Ocean Express" z rozkładowym zawinięciem do Gdyni we wtorek/środę obsługuje trasę: Gdynia – Kłajpeda - Antwerpia – Le Havre – Fos-Sur-Mer – King Abdullah Port – Pointe Des Galets – Port Louis – Mombasa – King Abdullah Port – Sines – Le Havre – Antwerpia – Bremerhaven – Gdynia.

Serwis "Australia Express" z rozkładowym zawinięciem do Gdyni w sobotę/niedzielę obsługuje trasę: Gdynia – Kłajpeda – Bremerhaven – Antwerpia – Le Havre – La Spezia – Neapol – Gioia Tauro – King Abdullah Port – Sydney – Melbourne – Adelaide – Fremantle – Singapur – Colombo – Salalah – Djibouti – King Abdullah Port – Gioia Tauro – Valencia – London Gateway Port – Antwerpia – Rotterdam – Gdynia.

W Porcie Gdynia trwa przebudowa obrotnicy, co pozwoli na obsługę w terminalach kontenerowych statków o długości ponad 400 metrów. Nowa obrotnica ma umożliwić zawijanie do portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne, np. z portami azjatyckimi. Kolejnym etapem modernizacji portu będzie powiększenie głębokości toru podejściowego i basenów portowych do 15,5 metra. Port liczy na to, że dzięki realizowanym inwestycjom zwiększy przeładunek kontenerów.

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. o.o. (BCT) w Porcie Gdynia uruchomił przeładunki kontenerów w 1979 roku. Jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku, jego roczne możliwości przeładunkowe sięgają 1 mln TEU. Firma podaje, że kontroluje 15 proc. polskiego rynku przeładunków kontenerowych. Obsługuje większość ładunków skonteneryzowanych w relacjach morskich w Polsce.

W 2017 r. port w Gdyni przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków, głównie drobnicy skonteneryzowanej i ładunków masowych (węgla, zboża i paliw). Zysk netto portu w 2017 r. przekroczył 77 mln zł i w porównaniu z 2016 r. był wyższy o 28 proc. (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska