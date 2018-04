Samoloty z Jasionki będą lądowały na lotnisku w Newark - to drugi po JFK najważniejszy port obsługujący Nowy Jork.

Pierwszy Dreamliner LOT-u wystartował z pasażerami z Newark w niedzielę o godz. 19.25 czasu miejscowego i wylądował w Jasionce w poniedziałek po godz. 10.

Obecny na uroczystości wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, że z kilku względów będzie to niezwykle ważne połączenie.

"To wzmocnienie pozycji eksportowej firm stąd. Połączenie jest istotne także dla inwestorów zagranicznych, którzy już tu są obecni, a także istotne dla tych inwestorów, którzy zamierzają tu w przyszłości zainwestować" – dodał. Zaznaczył, że dzięki lotom do USA "uwypuklone" zostaną też walory turystyczne Podkarpacia.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że to ważne połączenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego województwa.

"Inwestycji w tej okolicy przybywa. Za chwilę rozpoczynamy budowę hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, a niedługo gotowa dla podróżujących będzie droga prowadząca do portu” – mówił. Przypomniał, że zabiegi o uruchomienie połączenia trwały dwa lata.

Dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT-u Adrian Kubicki stwierdził, że w ciągu 10 lat od zawieszenia bezpośrednich lotów między Jasionką a Nowym Jorkiem potencjał tego połączenia bardzo się rozwinął.

"Łącznie między tymi miastami podróżuje dziś rocznie z przesiadkami ponad 35 tys. osób. Bezpośrednie rejsy są doskonałą propozycją już nie tylko na wyjazdy rodzinne. Z naszych obserwacji wynika, że z roku na rok rośnie liczba pasażerów podróżujących między Podkarpaciem a USA w celach biznesowych, m.in. dzięki przemysłowi rozwijającemu się w Dolinie Lotniczej" – zaznaczył.

Prezes portu w Jasionce Michał Tabisz zauważył natomiast, że bezpośrednie połączenie z Nowym Jorkiem oznacza ogromne ułatwienie dla pasażerów, którzy co roku podróżują z Podkarpacia do Stanów Zjednoczonych.

"Potencjał tego rynku jest na tyle obiecujący, a oferta LOT-u tak atrakcyjna, że jestem przekonany, że ta liczba będzie rosła. Spodziewam się znaczącego przyrostu pasażerów biznesowych, dla których podróż bez przesiadki oznacza znaczną oszczędność czasu i wyższy komfort" – dodał Tabisz.

Obecny również w Jasionce szef sejmowej komisji infrastruktury Bogdan Rzońca podkreślił, że uruchomienie połączeń to zasługa w dużej mierze Polonii, która napisała list do parlamentarzystów w sprawie uruchomienia lotów z Podkarpacia do USA.

"W tym liście zaznaczono, że takie połączenie było 10 lat temu i nagle zniknęło, a było ono ważne do utrzymywania więzi naszych rodaków z Ameryki z ojczyzną. Dlatego to połączenie jest szczególnie ważne dla polonii amerykańskiej" – powiedział Rzońca.

Bezpośrednie rejsy między Jasionką a Newark będą obsługiwane raz w tygodniu Boeingami 787 Dreamliner. Każdy zabiera na pokład 252 pasażerów w trzech klasach podróży: 18 w biznes, 21 w ekonomicznej premium i 213 w ekonomicznej. Rejsy z Newark są zaplanowane w niedziele, a z Rzeszowa w poniedziałki. Czas podróży to - w zależności od rejsu - od 8 godz. 45 minut do 9 godz. 30 minut. Oferta jest dostępna przez cały rok.

Loty do Newark to już drugie połączenie uruchamiane w tym roku przez LOT z portu w Jasionce. 12 marca polski przewoźnik zainaugurował bezpośrednie rejsy z Rzeszowa do Tel Awiwu. Loty z Lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie odbywają się w niedziele, a z Jasionki do Izraela w poniedziałki.

