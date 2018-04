Zgodnie z unijnymi przepisami termin zakończenia zbierania wniosków upływa 15 maja.

Minister poinformował, że spodziewa się decyzji KE ok. 10 maja. Jak dowiedziała się PAP, prawdopodobnie Polska uzyska taką zgodę. Jak mówił, jest to działanie "profilaktyczne", gdyż system informatyczny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje "bardzo dobrze i można pokazać, że Polska też potrafi".

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronie Centrum Informacyjnego Rządu. Jeżeli Polska uzyska zgodę, nowe przepisy będą obowiązywały od 16 maja br.

Zapewnił, że nie miał sygnałów o problemach ze zbieraniem wniosków. "Nie ma do mnie bezpośrednio zgłoszeń, że coś nie funkcjonuje. Prezes Agencji informuje, że wszystko przebiega zgodnie z założeniami" - powiedział szef resortu.

Jurgiel zaapelował, by rolnicy jednak nie czekali na wydłużenie terminu i złożyli wniosek do połowy maja.

W tym roku po raz pierwszy ARiMR przyjmuje wnioski tylko przez internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz poinformował PAP, że to samorząd rolniczy prosił ministra o wydłużenie terminu. Jak mówił, przekazywanie wniosków przez internet odbywa się po raz pierwszy i części rolników oraz doradców stwarza trudności.

Do 26 kwietnia rolnicy złożyli ponad 334 tys. wniosków przez internet. Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, małopolskim i podkarpackim.

Wcześniej, bo do 14 marca, rolnicy prowadzący małe gospodarstwa mogli złożyć oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok, w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich. Skorzystało z tego 428,8 tys. rolników.

Sumując oświadczenia i złożone wnioski, Agencja zebrała już ok. 763 tys. wniosków, tj. ok. połowy. W ub.r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ok. 1 mln 340 tys. osób. Na dopłaty jest ok. 14,8 mld zł.

Z doświadczeń z poprzednich lat wynika, że duża część wniosków wpływa do ARiMR w ostatnich dwóch tygodniach, tj. w maju.