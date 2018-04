Rosja: Uczestnicy demonstracji wezwali do likwidacji Roskomnadzoru

Źródło: PAP

Uczestnicy poniedziałkowej demonstracji pod hasłem "O wolny internet" w centrum Moskwy wezwali do rozwiązania Roskomnadzoru, urzędu regulującego media, i do dymisji jego szefa Aleksandra Żarowa. W akcji według organizatorów wzięło udział ok. 12 tys. osób.