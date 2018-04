Jak zaznaczył, ocena Rafalskiej, na tle całego rządu, naprawdę może być wysoka. W odniesieniu do Szydło wskazał, że "nawet się nie spotkała z protestującymi" rodzicami niepełnosprawnych w Sejmie.

Posłowie PO złożyli w poniedziałek w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej w związku z ich "polityczną odpowiedzialnością" za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.

"Nie mamy powodów, aby bronić tego rządu, czy któregokolwiek z ministrów, bo jesteśmy w opozycji" - podkreślił prezes PSL, minister pracy w rządzie PO-PSL w poniedziałek w Polsat News.

"Życzę jak najlepiej pani minister Rafalskiej. Gdyby pani prześledziła moje wypowiedzi przez ostatnie dwa i pół roku, nie dopatrzy się pani tam słów skierowanych negatywnie pod adresem pani minister" - dodał polityk.

"Uważam, że na tle całego rządu naprawdę jej ocena może być wysoka. Chciałbym, żebyśmy najpierw przyjęli ustawy, które realizują postulaty osób będących w Sejmie, a później dyskutowali o polityce. Najpierw pomoc, później polityka, a nie odwrotnie. Uważam, że moment jest niedobry, że trzeba najpierw rozwiązać problem, który jest w Sejmie" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Oczywiście nie mamy powodu, aby bronić tego rządu. Pani premier Szydło, która się nawet nie spotkała z protestującymi. Po co jest wicepremierem od spraw społecznych w Polsce? Jeżeli jest największy problem społeczny w polskim Sejmie i wicepremier od spraw społecznych z nimi się nie spotyka, to chyba nie jest to zrozumiałe" - ocenił.

"Nie będziemy bronić żadnego z ministrów tego rządu, ale ja bym inaczej formułował zadania; najpierw rozwiązanie problemu osób protestujących, później rozliczanie polityczne i wnioski polityczne" - podsumował prezes PSL.

