KE: decyzja USA ws. wyłączeń z ceł przedłuża niepewność rynku

Źródło: PAP

Decyzja USA o odroczeniu do 1 czerwca wejścia w życie nałożonych na UE ceł na stal i aluminium przedłuża niepewność na rynku, co już wpływa na decyzje biznesowe. UE powinna być trwale zwolniona z tych ceł - podała Komisja Europejska we wtorek.