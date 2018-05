Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) poinformowała, że w 2018 r. wydała 11 zezwoleń na działalność, w tym siedem dotyczy nowych inwestycji a cztery - reinwestycji. „Inwestorzy zadeklarowali łącznie poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 106,36 mln zł oraz utworzenie 129 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1346 miejsc pracy” – podano.

W tym roku zezwolenie otrzymała m.in. spółka Edwood, która zamierza specjalizować się w przerobie drewna dębowego. Jest to pierwsze zezwolenie wydane w podstrefie Biała Podlaska. W ramach projektu spółka planuje otworzyć zakład produkcji fryzów oraz tarcicy obrzynanej. Spółka Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe otrzymała zezwolenie na działalność w podstrefie Solec Kujawski. Inwestor zamierza zbudować halę magazynową z wydzieloną częścią produkcyjną. Zapowiada produkcję m.in. taśm klejących i materiałów ściernych oraz produktów dla poprawy bezpieczeństwa (odzieży ochronnej, materiałów odblaskowych). Produkty mają być spersonalizowane i dopasowane do wymogów klienta.

W ubiegłym roku PSSE wydała 36 zezwoleń; inwestorzy zadeklarowali łącznie poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 2 mld zł oraz utworzenie 732 nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 6,3 tys. miejsc. „Ubiegłoroczne wyniki inwestycyjne uplasowały Pomorską SSE na trzecim miejscu wśród 14 polskich stref ekonomicznych” - podano. Wśród pozyskanych w ub. roku inwestorów jest spółka PDH Polska S.A. z Grupy Azoty, największy od lat inwestor w Strefie. Zadeklarowane przez spółkę nakłady na inwestycje w wysokości prawie 1,5 mld zł są najwyższe w historii PSSE w przeliczeniu na jeden projekt inwestycyjny.

PDH Polska S.A. w podstrefie Police planuje budowę od podstaw nowego zakładu, w którym prowadzona będzie produkcja propylenu technologią PDH oraz instalację do produkcji polipropylenu. Planowana inwestycja ma być największym przedsięwzięciem w historii całej Grupy Azoty i pozwolić na utworzenie najnowocześniejszej i największej w Europie Centralno-Zachodniej instalacji do produkcji propylenu technologią PDH.

PSSE w związku z przygotowaniami do wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i realizacji programu „Strefa w każdej Gminie” prowadzi działalność informacyjną i przygotowawczą, która umożliwi stworzenie bazy terenów inwestycyjnych. Głównym założeniem nowej ustawy o pomocy publicznej dla nowych inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego niezależnie od miejsca inwestycji. Ma to umożliwić wyrównywanie szans regionów i stwarzać jak najlepsze warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom i samorządom.

Przedstawiciele spółki odwiedzili już 50 gmin oraz zorganizowali cztery spotkania z cyklu „Strefa w każdej gminie”. Do końca czerwca planowane jest odwiedzenie wszystkich 226 gmin w obszarze oddziaływanie PSSE oraz zorganizowanie spotkań dla samorządowców i przedsiębiorców we wszystkich przynależnych PSSE powiatach. Od maja mają się rozpocząć spotkania adresowane do przedsiębiorców w zainteresowanych gminach. Ustawa, której uchwalenie jest jednym z priorytetów rządu, jest procedowana w Sejmie. Nie wykluczone, że zostanie uchwalona przez Sejm na jednym z posiedzeń czerwcowych.

PSSE poinformowała, że na jej terenie działalność na podstawie aktywnych zezwoleń prowadzi 125 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem. Wartość zrealizowanych inwestycji, wg stanu na koniec III kwartału 2017 r., wynosi 12,3 mld zł. Do końca 2017 roku inwestorzy utworzyli i utrzymali ponad 25 tys. miejsc pracy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 35 podstref położonych w pięciu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i podlaskim. Łączna powierzchnia terenów strefowych to ponad 2,2 tys. ha z czego największe obszary znajdują się w województwach: kujawsko-pomorskim (ponad 880 ha), zachodniopomorskim (ponad 637 ha) i pomorskim (ponad 564 ha). (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska