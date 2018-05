Źródło: PAP

Unijny budżet na lata 2021-2027 będzie korzystniejszy dla Polski, niż wynikało to z pierwszych przecieków z KE - podają we wtorek RMF FM i Polskie Radio. W stosunku do obecnego budżetu cięcia wynikające m.in. z Brexitu na spójność wyniosą 10 proc., a na rolnictwo - 5 proc.