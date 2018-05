Gdański oddział GDDKiA poinformował na swojej stronie internetowej, że w poniedziałek „została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy PORR SA na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Luzinem”. Oferent zadeklarował cenę 337,9 mln zł i termin wykonania zadania w ciągu 31 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

Odcinek drogi ekspresowej ma długość ok. 10,4 km, jego początek znajduje się w miejscowości Bożepole Wielkie, a koniec za węzłem „Luzino”. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. Na trasie mają powstać trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie, Strzebielino oraz Luzino. Przy węźle Luzino ma być zaprojektowany i wybudowany Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej Luzino służący do zarządzania odcinkiem drogi ekspresowej S6.

Jest to jeden z trzech przetargów ogłoszonych na odcinki drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Gdyni do Bożegopola Wielkiego o łącznej długości ok. 42 km. W połowie kwietnia GDDKiA poinformowała, że oferta firmy Budimex SA na budowę ok. 10 km odcinka drogi z Luzina do Szemudu została oceniona w przetargu jako najlepsza. Spółka zamierza zaprojektować i zbudować odcinek za 335,8 mln zł.

Pod koniec marca podpisano natomiast umowę z firmą Polaqua na budowę za ok. 820 mln zł 20 km odcinka drogi z Szemudu do Gdyni. W ramach tego zdania mają powstać trzy węzły drogowe i ma być rozbudowany fragment istniejącej obwodnicy Trójmiasta. Droga ma być gotowa w wakacje 2021 r.

Ok. 42 km odcinek S6 stanowić będzie tylko część drogi, o realizację której od wielu lat apelują samorządy i mieszkańcy północnej części województwa pomorskiego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz poinformował pod koniec marca w Gdańsku, że "w ministerstwie rozwoju trwają obecnie prace nad tym, żeby pozostały odcinek od Bożegopola Wielkiego do obwodnicy Sianowa (Zachodniopomorskie) zrealizować w partnerstwie publiczno-prywatnym". "Najprawdopodobniej ta propozycja zostanie przedstawiona jeszcze w tym półroczu na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i zapadnie decyzja o szukaniu inwestora na ten pozostały odcinek. Czyli jest szansa, żeby zakończyć całą trasę S6 (z Trójmiasta do Szczecina - PAP) do 2023 r." - dodał Chodkiewicz.

