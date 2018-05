Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 67,95 USD - niżej o 62 centy.

Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 53 centy do 74,16 USD za baryłkę.

Prezydent USA Donald Trump ma w maju zdecydować, czy przywrócić amerykańskie sankcje wobec Iranu. Trump krytykuje porozumienie z Iranem z 2015 roku.

Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (Niemcy, Chiny, USA, Francja, Wielka Brytania i Rosja), a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za zniesienie sankcji.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w poniedziałek, że Iran kłamał w sprawie swojego programu jądrowego, a po podpisaniu porozumienia nuklearnego "poszerzał wiedzę o broni jądrowej dla wykorzystania jej w przyszłości".

"Przywódcy Iranu ciągle zaprzeczają, że dążył on kiedykolwiek do uzyskania broni jądrowej. Dziś wieczorem jestem tutaj, aby powiedzieć jedno: Iran kłamał" - powiedział Netanjahu.

Dodał, że jest pewien, iż prezydent USA Donald Trump podejmie teraz właściwą decyzję w sprawie układu z Teheranem.

Na razie amerykański prezydent nie poinformował, jaka będzie jego decyzja w kwestii porozumienia z Teheranem, zaznaczył jednak, że jest otwarty na negocjacje w sprawie nowej umowy.

Trump zapowiadał wcześniej, że jeśli USA wraz z europejskimi sojusznikami nie zdołają wprowadzić zmian w porozumieniu z Iranem, USA wycofają się z układu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do 12 maja.

"Nadal mamy niepewność co do kontynuacji obecnego porozumienia nuklearnego między Iranem a sześcioma światowymi mocarstwami" - mówi Michael Poulsen, analityk Global Risk Management Ltd.

Ropa WTI w poniedziałek zyskała 0,7 proc. (PAP Biznes)