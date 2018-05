Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,27 proc., do 24.099,05 pkt.

S&P 500 zyskał 0,25 proc. i wyniósł 2.654,80 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował 0,91 proc., do 7.130,70 pkt.

Inwestorzy analizowali kolejną partię wyników kwartalnych firm.

Pfizer, jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, podała w raporcie, że wypracowała w I kw. 2018 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 77 centów, przebijając oczekiwania analityków na poziomie 75 centów.

Przychody spółki wyniosły w I kwartale 12,91 mld USD, ale prognozy zakładały 13,14 mld USD. Spółka podtrzymała swoje założenia finansowe na 2018 r.

Z kolei spółka farmaceutyczna Merck wypracowała w I kw. 2018 r. skorygowany zysk na akcję na poziomie 1,05 USD. Rynek oczekiwał 1,00 USD. Sprzedaż koncernu w I kw. wyniosła 10,0 mld USD wobec konsensusu 10,11 mld. Spółka prognozuje skorygowany zysk na akcję w roku fiskalnym w przedziale 4,16-4,28 USD. Wcześniej oczekiwała 4,08-4,23 USD.

Po zamknięciu wtorkowej sesji swoje dane kwartalne poda spółka Apple Inc.

Prezydent USA Donald Trump odroczył o miesiąc, do 1 czerwca, wejście w życie ceł na stal i aluminium importowanych z UE, Kanady i Meksyku. Odwetowe cła w wysokości 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium miały wejść w życie we wtorek 1 maja.

Decyzja USA o odroczeniu do 1 czerwca wejścia w życie nałożonych na UE ceł na stal i aluminium przedłuża niepewność na rynku, co już wpływa na decyzje biznesowe. UE powinna być trwale zwolniona z tych ceł - zareagowała we wtorek Komisja Europejska.

UE wskazała na swoją gotowość do dyskusji na temat aktualnych kwestii związanych z dostępem do rynku, ale też podkreśliła, że jako długoletni partner i przyjaciel Stanów Zjednoczonych nie zamierza negocjować "pod groźbą".

Amerykańskie cła wynoszące 25 procent na stal i 10 procent na aluminium obejmują już eksport do USA m.in. z Rosji, Chin i Japonii.(PAP Biznes)