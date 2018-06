„W najbliższym czasie przekażę (do parlamentu) projekt zmian do konstytucji, poprawkę, która utrwali w niej nasze dwa cele strategiczne: dążenie do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” – powiedział szef państwa.

Poroszenko zauważył jednocześnie, że czynniki zewnętrzne i wewnętrzne sprawiają, że groźba rewizji dotychczasowego, skierowanego na Zachód kursu rozwoju państwa wciąż istnieje. „Wśród polityków pojawia się coraz więcej chętnych do podważenia naszego jasno określonego kursu europejskiego. I niektórzy nieodpowiedzialni politycy malują już nam wizje konieczności powrotu na wschód” – zaznaczył.

Prezydent zastrzegł, że zmiany w konstytucji nie powinny być dokonywane „pod konkretne osoby”. „Nie można zmieniać systemu politycznego, systemu rządów, ustroju państwa pod konkretne osoby. Jest to ustawa zasadnicza” – powiedział.

W ubiegłym tygodniu Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy uchwaliła ustawę o bezpieczeństwie narodowym, w której jako główne cele polityki zagranicznej wskazano integrację z UE i NATO, a na obronność wydzielono nie mniej niż 5 procent PKB rocznie.

Ustawa ma przystosować ukraińskie prawo do standardów obowiązujących w NATO. Wprowadza m.in. cywilne kierownictwo w ministerstwie obrony; zapis ten ma być wdrożony od 1 stycznia 2019 roku. Ustawa przewiduje również cywilną kontrolę nad całym sektorem obronności.

