KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wyniósł 109,9 pkt w VI



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce w czerwcu br. wyniósł 109,9 pkt, bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podała Komisja Europejska (KE).

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -3,1 pkt wobec -3,9 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł 6,5 pkt wobec 6,8 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej spadł do 1,5 pkt z 2 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wzrósł do 5,7 pkt z 5 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym spadł do -7,3 pkt w maju z -7,1 pkt miesiąc wcześniej.

(ISBnews)