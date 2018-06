Gemius: Najpopularniejsze formy dostaw e-zakupów to kurier i Paczkomat



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Najpopularniejsze formy dostaw zakupów dokonywanych w internecie w tym roku to kurier (75% wskazań) i Paczkomat (48%), wynika z raportu "E-commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-Commerce Polska". InPost podkreśla, że odsetek osób korzystających z Paczkomatów wzrósł o 5 pkt proc. r/r.

Na liście form dostawy najczęściej używanych podczas zakupów przez internet kolejne miejsca zajęły: "dostawa pocztą bezpośrednio do domu/ pracy" - 45% wskazań oraz "darmowa dostawa do domu z możliwością darmowego zwrotu" - 33%, podano w raporcie Gemius.

"Raport Gemius przyniósł kolejną porcję dobrych wieści dla InPostu. Po pierwsze, Paczkomat staje się doskonałą alternatywą dla dostaw kurierem - blisko połowa kupujących w sieci korzysta z naszej szybkiej i wygodnej formy dostaw. Po drugie, internauci dali mocny sygnał dla polskiego e-commerce - brak możliwości dostaw przez Paczkomat w ofercie powoduje, że nawet 55% osób kupujących w internecie może szukać alternatywnego sklepu oferującego taką możliwość" - skomentował prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w odrębnym komunikacie spółki.

"Ten wynik jest tym lepszy, że liczących się firm kurierskich jest blisko 10, a dostawy przez Paczkomat oferuje tylko należący do amerykańskiego funduszu Advent International InPost" - dodał.

Według raportu Gemius, firmy kurierskie wybierane najczęściej podczas zakupów przez internet to: DPD (26% wskazań), DHL (25%), InPost (15%), Pocztex (10%) i GLS (5%).

Raport został sporządzony przez Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1500 internautów mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie marca i kwietnia 2018 roku.

(ISBnews)