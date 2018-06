PZPM: Liczba rejestracji autobusów nowych wzrosła o 86% r: r do 305 w V



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 305 nowych autobusów w maju br., co oznacza wzrost o 86% r/r, wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmy JMK, przygotowanej na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

"W maju 2018 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 305 nowych autobusów. To wynik aż o 141 szt. wyższy niż rok wcześniej (+86%), kiedy sprzedano 164 pojazdy. Dzięki majowym wynikom, skumulowany rezultat autobusowych rejestracji osiągnął rekordowy, niespotykany dotąd poziom. Razem - w ciągu 5 miesięcy br. - w Polsce sprzedano 1 191 autobusów (+255 szt. / +27,2%), co jest najlepszym wynikiem na rynku autobusów o tej porze roku, od kiedy go monitorujemy. To wynik porównywalny tylko z doskonałym i także rekordowym poziomem z

zeszłego roku, kiedy w analogicznym okresie poziom rejestracji wyniósł 936 szt." - czytamy w komunikacie.

Majowy wzrost, to przede wszystkim efekt dobrych wyników w trzech segmentach:

- autobusów miejskich, gdzie zarejestrowano w maju aż 142 pojazdy (+115 szt. / +425,9%), z czego najwięcej w Warszawie, Lublinie i Opolu;

- MINI, gdzie sprzedaż zwiększyła się do 101 szt. (+10 szt. / +11%) w porównaniu z sytuacją sprzed roku;

- autobusów turystycznych, gdzie po okresie dwumiesięcznej stagnacji mieliśmy ponowne przyspieszenie. W maju zarejestrowano tu 51 autokarów, podczas gdy rok wcześniej 38 szt. (+13 szt. / +34,2%), podano również.

Kategoria autobusów międzymiastowych zamknęła maj "na minusie" - z wynikiem 4 autobusów, czyli o 4 szt. mniej (-50%) niż rok wcześniej.

"Po 5 miesiącach 2018 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t DMC została marka Mercedes-Benz (522), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 327 pojazdy z logo trójramiennej gwiazdy. Pozostałe strategiczne dla Mercedesa kategorie to segment miejski (110) i turystyczny (77). Skumulowany poziom jest o 21 szt. wyższy niż przed rokiem (+4,2%), co zapewniło marce udział na poziomie 43,7% (-9,6 pkt proc.)" - czytamy w rankingu marek.

(ISBnews)