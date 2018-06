Volvo dostarczy do Oslo autobusy elektryczne produkowane we Wrocławiu

Źródło: PAP

17 elektrycznych autobusów produkowanych we wrocławskiej fabryce dostarczy Volvo norweskiej firmie Norgesbuss z Oslo. Będzie to już czwarte norweskie miasto, które złożyło zamówienie na produkowane we Wrocławiu elektryczne autobusy tego producenta.