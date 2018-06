BioMaxima rozważa przejście na rynek główny GPW



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z programem opcji menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka.

"Historycznie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wymagała, aby kapitał zakładowy spółki, której akcje dopuszczone są do obrotu giełdowego nie był niższy niż 4 mln zł. Mimo, że prawo uległo zmianie w ostatnim czasie, tak się składa, że wszystkie spółki dopuszczane do obrotu na głównym parkiecie spełniają to kryterium. Teraz również BioMaxima będzie je spełniać" - powiedział prezes Łukasz Urban, cytowany w komunikacie.

Podczas walnego BioMaxima akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki i wprowadzeniu do niego zapisu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 330 tys zł poprzez emisję 330 tys. akcji serii E.

"Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały ZWZ. Emitent prowadzi obecnie istotny program inwestycyjny mający na celu wzrost jego mocy produkcyjnych oraz zwiększenie rentowności spółki. Poprzez przyjęcie programu motywacyjnego BioMaxima chce powiązać poziom wynagrodzeń zarządu spółki ze wzrostem jej wartości oraz spełnić kryteria kapitałowe związane ze zmianą rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie. Program motywacyjny ma także umożliwić pozyskanie oraz utrzymanie osób zarządzających, dzięki którym Spółka będzie mogła nadal rozwijać się w wysokim tempie" - czytamy także.

Akcjonariusze podjęli również uchwałę w zakresie podziału zysku netto za 2017 r., który wyniósł 807 985,61 zł. Z tej kwoty, 219 641,63 zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 588 343,98 zł trafi na kapitał zapasowy.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Jest notowana na NewConnect od czerwca 2010 r.

