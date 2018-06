Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) i wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Niniejszym upoważnia się zarząd spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

(i) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);

(ii) złożenia wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

(iii) wystąpienia do KDPW w celu dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji);

(iv) wystąpienia do GPW w celu dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy także w uchwale.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)