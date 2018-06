Morawiecki pytany przez dziennikarzy na konferencji w pierwszym dniu unijnego szczytu, zaznaczył, że trudno mu się donosić do informacji medialnych o tym, że Komisja Europejska zamierza uruchomić procedurę naruszenia prawa unijnego wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

„Odczytuję to z jednej strony jako prawdopodobną refleksję po stronie Komisji Europejskiej, że ich przesunięcie procedury art. 7 na forum Rady UE doprowadziło do wytrącenia pewnych argumentów z ręki KE” – powiedział premier. Dodał, że KE sama doprowadziła do wysłuchania w Radzie UE. „Dlaczego ta kwestia nie miałaby zostać dokończona” - podkreślił.

Zaznaczył, że ewentualne uruchomienie procedury naruszenia prawa unijnego to „oczywiście prerogatywa KE”. „Zgodnie z pewną procedurą odniesienia się do takiego wniosku KE, będziemy bardzo skrupulatnie i bardzo drobiazgowo, bardzo konkretnie przedstawiali nasze racje w nowej procedurze, jeśli taka procedura się pojawi, jeśli zaistnieje” – powiedział szef rządu.