Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, śródmieście to obszar, gdzie organizowane imprezy i infrastruktura sprzyjają gromadzeniu się mieszkańców również w godzinach nocnych. "Ograniczenie możliwości zakupu napojów alkoholowych w godzinach nocnych w centrum miasta powinno przyczynić się do zmniejszenia spożywania go w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach w tym obszarze miasta" – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Wskazano też, że najwięcej interwencji służb porządkowych w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych odnotowano właśnie w śródmieściu. Radni spodziewają się, że ograniczenie przyczyni się do poprawy ładu i porządku publicznego w centrum i będzie sprzyjać poprawie wizerunku miasta.

Projekt uchwały konsultowano z organizacjami pozarządowymi i na Platformie Konsultacji Społecznych, gdzie nie wniesiono do niego uwag. Negatywną opinię zgłosił jedynie Śląski Związek Pracodawców Lewiatan wskazując, że uchwała ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Opinii tej nie rozpatrzono jednak pozytywnie.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Katowice to kolejne miasto w woj. śląskim, które wprowadza ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Tydzień temu Rada Miasta Tychy zdecydowała o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach od północy do godz. 6. W środę uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Oznacza to, że wejdzie w życie 12 lipca.

