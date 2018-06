MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez MCI Management 12 czerwca 2018 r. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki, podało MCI Capital.

"W ocenie zarządu, zwiększanie przez wzywającego – jako głównego i dominującego akcjonariusza – swojego zaangażowania w spółkę ma pozytywny wpływ na interes spółki" - czytamy w stanowisku zarządu.

"Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, zarząd spółki stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu w wysokości 9,8 zł za akcję mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki" - czytamy także.

Zgodnie z dokumentem wezwania, wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania 19 003 988 sztuk akcji stanowiących 35,93% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 19 003 988 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi (łącznie z akcjami posiadanymi przez podmiot dominujący wobec wzywającego oraz przez wzywającego) 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przypomniano w komunikacie.

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec spółki. Wzywający posiada 33 537 126 akcji spółki stanowiących 63,41% liczby akcji spółki i uprawniających do 63,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Tomasz Czechowicz – członek zarządu spółki – jest podmiotem bezpośrednio dominującym względem wzywającego.

"Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu spółki, plany strategiczne wzywającego obejmują zwiększanie inwestycji w spółkę poprzez akumulację akcji spółki. Wzywający jest już dominującym podmiotem w stosunku do spółki, w związku z czym nabycie dodatkowych akcji spółki nie wpływa w sposób istotny na realizację dotychczasowej polityki wzywającego względem spółki. Biorąc pod uwagę pakiet akcji spółki posiadany obecnie przez wzywającego (odpowiadający 63,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki), Wezwanie jest szansą na przekroczenia progu 66% udziału w spółce w dostępny prawnie sposób. Ponad powyższe, zarząd spółki nie posiada żadnych informacji o tym, aby zamiarem wzywającego miało być podejmowanie działań w celu zniesienia dematerializacji akcji spółki" - czytamy także w stanowisku.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r.

MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na GPW. Dodatkowo spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z wynajmu tych nieruchomości.

(ISBnews)