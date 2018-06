"Jednocześnie 27 czerwca 2018 r. GPW, po sesji wydała komunikat o okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z nim akcje Infoscan S.A. od 2 lipca 2018 r. zostaną przeniesione do segmentu NC Alert i tym samym do systemu notowań jednolitych. Okresowe kwalifikacje, zgodnie z uchwałą nr 646/2016 zarządu Giełdy przeprowadzane są przez GPW co kwartał, a kolejna będzie miała miejsce na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu we wrześniu. W opinii spółki, nie występują przesłanki, pozwalające na kwalifikacje akcji Infoscan S.A. do segmentu NewConnect Alert. Z tej przyczyny spółka pozostaje w stałym kontakcie z GPW w celu pełnego zaprezentowania swojego stanowiska" - czytamy także w komunikacie.



Dodatkowo, w odpowiedzi na informacje pojawiające się na forach internetowych dotyczące braku lub odmowy zgody w kwestii certyfikacji urządzenia MED Recorder na rynku USA, zarząd Infoscan podkreśla, że pozostaje w stałym kontakcie z FDA.



"Z dotychczasowego dialogu z urzędem wynika, że przedstawiciele FDA zaznajomili się z przekazanymi przez spółkę badaniami biozgodności (Sensitization Reports for the Body Movement and Airflow Sensor), o których wykonaniu informowano raportem bieżącym [...] z 27 marca 2018 r. Obecnie spółka oczekuje od FDA na potwierdzenie zakończenia analizy wniosku, której efektem będzie dokument Summary Letter. Po przekazaniu wskazanego dokumentu FDA publikuje decyzje odnośnie certyfikacji. Równoległe przedstawiciele spółki w USA prowadzą intensywne działania zmierzające ku rozpoczęciu współpracy z kolejnymi klinikami snu. Obecnie spółka współpracuje z dwoma tego typu podmiotami w USA i w najbliższym czasie zamierza rozpocząć drugą fazę pilotażowego wdrożenia urządzenia MED Recorder" - wyjaśnia Infoscan.



Zarząd zdecydował o publikacji powyższych informacji z uwagi na liczne pytania akcjonariuszy spółki oraz istotny wpływ na wycenę akcji decyzji związanej z przeniesieniem spółki do segmentu NewConnect Alert, podkreślono także.



Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.