GK Immobile sprzedała udziały w dwóch spółkach pozyskując łącznie 21 mln zł



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - GK Immobile sprzedała udziały w dwóch spółkach, pozyskując łącznie 21 mln zł na dalszy rozwój, podała firma. GK Immobile nie wyklucza w najbliższej przyszłości sfinalizowania kolejnych transakcji związanych ze sprzedażą aktywów nieoperacyjnych.

"GK Immobile zbyła udziały stoczni Pomerania w Szczecinie, poprzez sprzedaż udziałów w spółce Halifax Sp. z o.o., która była użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków stoczni. Spółka sprzedała również udziały w spółce Makrum Pomerania Sp. z o.o., zarządzającej nieruchomością z ramienia Grupy. Łączna wartość transakcji to 21 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, sprzedaż tego aktywa jest częścią realizacji strategii, którą spółka opublikowała w listopadzie ubiegłego roku.

"Zakłada ona m.in. sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, z którymi grupa nie wiąże dalszych planów inwestycyjnych. Do takich aktywów zaliczono Pomeranię, która po restrukturyzacji przeprowadzonej pod okiem zarządu GK Immobile, osiągnęła optymalny potencjał pod względem przeprowadzonych komercjalizacji oraz renowacji nabrzeża i budynków. W takiej formie nie mogła przyczyniać się do dalszego rozwoju grupy, stąd decyzja o jej zbyciu. Środki pozyskane z transakcji, spółka przeznaczy na dalszy rozwój" - czytamy dalej.

Zgodnie ze strategią, spółka chciałaby realizować akwizycje nowych podmiotów pasujących do profilu jej działalności.

"Działalność stoczni zaś, trudno było jednoznacznie zaszeregować w segmentach w których operuje grupa - w przemyśle, hotelarstwie i dewelopingu. Nie wykluczone, że w najbliższej przyszłości spółka sfinalizuje kolejne transakcje związane z aktywami nieoperacyjnymi, gromadząc kapitał na nowe projekty" - czytamy także.

Pomerania jest jednym z młodszych parków przemysłowych w Polsce. Jego obszar rozciąga się na południowym brzegu rzeki Parnica. Lokalizacja w centrum Szczecina, z bezpośrednim dostępem do dróg krajowych, pozwala na cumowanie dużych jednostek pływających. W strukturach GK Immobile stocznia znalazła się w 2008 r., kiedy to zakupiono ją za środki pochodzące z emisji akcji po debiucie grupy na GPW w Warszawie w 2007 r., podano również.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)