Akt oskarżenia dotyczy szeroko rozumianego działania na szkodę spółek z grupy kapitałowej Kraków Business Park sp. z o.o., będącej właścicielem kompleksu budynków biurowych o nazwie Kraków Business Park w Zabierzowie pod Krakowem – napisano w komunikacie prasowym PK.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia dotyczą m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej na szkodę spółek z grupy kapitałowej Kraków Business Park, fałszowania dokumentów, usiłowania wyłudzenia 35 mln zł, przejęcia kontroli nad spółką, ukrywania majątku i fałszywych zeznań.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, oskarżeni działali w ramach zorganizowanej grupy o charakterze międzynarodowym, mającej na celu popełnianie przestępstw. Grupą kierował Adam Ś., a jej członkami były osoby mające formalnie zarządzać spółkami z grupy kapitałowej Kraków Business Park i z nią współpracującymi, w tym przebywający w USA członkowie rodziny Adama Ś.

Członkowie grupy, na podstawie elektronicznych poleceń Adama Ś., fałszowali dokumenty umożliwiające Adamowi Ś. dochodzenie nienależnych mu roszczeń w kwocie ponad 35 milionów zł. Dokumenty te były uwierzytelniane przez notariusza amerykańskiego, co najmniej w części przypadków z datą inną niż faktyczna data czynności, bowiem osoby te nie pełniły już funkcji w pokrzywdzonych spółkach. Następnie oskarżeni - realizując dalsze polecenia Adama Ś. - usiłowali w toku postępowań sądowych dochodzić powyższych wierzytelności jako wierzytelności wekslowych - podaje PK w komunikacie prasowym.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, oskarżeni podejmowali również działania zmierzające do pozbawienia możliwości dysponowania przez pokrzywdzone spółki należącymi do nich nieruchomościami, znajdującymi się na terenie kompleksu biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie. Dokonywali tego poprzez fałszowanie umów dzierżawy oraz oświadczeń o ustanowieniu służebności, jak też zawieranie umów rażąco niekorzystnych dla pokrzywdzonych podmiotów. Na tej podstawie Adam Ś. i inni oskarżeni – za pośrednictwem zależnych od siebie osób - prowadzili na tych nieruchomościach dalszą działalność gospodarczą.

Oskarżeni podjęli także – zdaniem prokuratury - działania zmierzające do przejęcia za kwotę ok. 700 tys. złotych i wyprowadzenia poza grupę kapitałową KBP jednej ze spółek, która posiadała roszczenia w stosunku do Adama Ś. i zależnych od niego podmiotów gospodarczych w łącznej kwocie ponad 12 mln zł. Usiłowali oni w ten sposób przejąć kontrolę nad spółką, by nie mogła dochodzić należnych jej roszczeń; chcieli też w ten sposób uzyskać możliwość dysponowania nieruchomościami położonymi na terenie KBP. Planowali już budowę kolejnego budynku biurowego. "W tym zakresie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej z Adamem Ś. i pozostałymi sprawcami współpracował m. in. radca prawny Bogdan F." – twierdzi PK w komunikacie.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą także składania przez Adama Ś. fałszywych zeznań oraz ukrywania przez niego majątku w związku z wyrokiem, jaki wobec Adama Ś. zapadł przed sądem w USA, zasądzającym na rzecz pokrzywdzonych w niniejszej sprawie osób fizycznych kwotę ponad 137 mln dolarów. Wyrok ten został uznany w Polsce i przyjęty do wykonania – informuje PK.

Jak podaje PK, Adam Ś. przebywa w areszcie tymczasowym od 7 marca 2017 roku. Wobec pozostałych osób stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Oskarżonym grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Obecny akt oskarżenia jest już drugim w sprawie działania na szkodę spółek Kraków Business Park. Pierwszy zawierał zarzuty przeciwko 14 osobom, a głównym oskarżonym był w nim również Adam Ś. Proces w tej sprawie ruszył w listopadzie 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Objęte tym aktem oskarżenia zarzuty dotyczyły wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w mieniu spółek z grupy kapitałowej KBP. Polegały one m.in. na wyprowadzaniu pieniędzy z holdingu na ekonomicznie nieuzasadnione lub fikcyjnie świadczone usługi, w ramach grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, którą kierować miał Adam Ś. Zarzuty dotyczyły także oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Wartość wyrządzonej szkody w mieniu spółek z grupy kapitałowej KBP oszacowano na ok. 90 mln zł, wartość co najmniej narażonych na uszczuplenie podatków to około 22 mln zł, zaś wartość wytransferowanych poza granice Polski środków płatniczych pochodzących z przestępstwa to około 10 mln zł.