Senat przyjął nowelizację ws. budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

"Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych przez ustawę - Prawo wodne. Zgodnie z nimi, to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie - jak dotychczas - marszałkowie województw, odpowiada za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki długości 100 m i szerokości 20 m" - czytamy na stronie internetowej Senatu.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w grudniu 2016 r. Uchwalenie ustawy miało umożliwić rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 roku a jej zakończenie w 2022 r. Inwestycja ma zostać sfinansowana z budżetu państwa - jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł.

(ISBnews)