KSF za obniżeniem bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym mBanku do 0,5%



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie obniżenia mBankowi bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

"Obecnie wartość nałożonego na bank bufora jest równoważna 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013" - czytamy w komunikacie.

O wydaniu przez KNF decyzji w powyższym postępowaniu bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także.

W połowie czerwca br. KNF zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank z 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko na 0,5%.

KSF w grudniu ub. r. wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Wcześniej, decyzją KNF z 4 października 2016 r. bank utrzymywał na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.



