Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przerwie w obradach walnego do 6 lipca br.



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. do godziny 12:00.

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariusze PGNiG mieli zdecydować m.in. o podziale zysku finansowego netto spółki za rok 2017 w kwocie 2 034 103 359,3 zł w następujący sposób:

a) kwotę 866 747 228,55 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,15 zł na jedną akcję),

b) kwotę 1 167 356 130,75 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)