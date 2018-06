Jak powiedział Strobel, poprzez bezpośredni kontakt z gminami z terenu całej Polski zbadane zostały "potrzeby mieszkaniowe gmin". "Na dziś mamy potwierdzony akces do programu Mieszkanie plus w 406 gminach, na terenie wszystkich województw" - powiedział dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jak dodał, "łączna liczba oszacowanych potrzeb mieszkaniowych, tych potwierdzonych, wyniosła 58 tys. jednostek lokalowych".

Jak powiedział Strobel, "aby KOWR mógł aktywnie uczestniczyć w programie Mieszkanie plus, jako podmiot, który realizuje konkretne inwestycje mieszkaniowe, potrzebne są zmiany ustawowe". "Takie zmiany ustawowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało i 25 maja zostały one skierowane na ścieżkę konsultacji międzyresortowych" - przypomniał.

"Na dziś możemy realizować inwestycje mieszkaniowe w odniesieniu do najemców mieszkań, wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa" - powiedział. "Jeżeli jakiś budynek na terenie wiejskim został kiedyś włączony do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, bo np. był częścią jakiegoś PGR-u, to obecnie, jeżeli jego stan jest zły, to możemy zrealizować na miejsce tego budynku inny budynek i tam przesiedlić lokatorów" - podał Strobel.

Strobel przywołał przykłady takich realizacji z woj. dolnośląskiego oraz mazowieckiego. "Niedaleko Wrocławia, w pięciu gminach, powstały 94 mieszkania, a w okolicy Serocka ówczesna ANR udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę 14 lokali. Realizacja pełnego procesu budowlanego, bez kosztów gruntu, wyniosła 2,5 tys. zł za m kw." - zaznaczył Strobel.

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, który ma w budowie ok. 2 tys. mieszkań, a kolejne 25 tys. w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni. Klucze do pierwszych lokali wręczano już w Jarocinie i Białej Podlaskiej.

