Od 1 lipca można składać wnioski online o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Jak poinformowało MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Jak wyjaśniła Rafalska, ministerstwo zachęca do składania wniosków online. Jej zdaniem, jest to metoda wygodniejsza i mniej obciążająca dla świadczeniobiorców i przyjmujących wnioski.

Szefowa MRPiPS przyznała, że składanie wniosków o "500 plus" i świadczenie "Dobry start" spowoduje kumulację liczby wniosków w samorządach. "Wniosków będzie więcej niż kiedykolwiek. Bedzie to dla nich duże, logistyczne wyzwanie i sprawdzian umiejętności organizacyjnych. Jednak samorządy przygotowywały się do tego już od dłuższego czasu" - zapewniła. Przypomniała, że to już trzeci termin przyjmowania wniosków o "500 Plus", więc samorządom "przybywa doświadczenia".

"Samorządy udowodniły już, że potrafią sobie poradzić. Zrobiliśmy wszystko, żeby przy wyprawce szkolnej przy +Dobrym starcie+, zarówno procedury, jak i wniosek były uproszczone. Nie ma tam wydawania decyzji, nie ma kryterium dochodowego, więc te wnioski powinny być sprawnie rozpatrywane" - zapewniła szefowa MRPiPS.

Dodała, że co najmniej 80 proc. pieniędzy przeznaczonych na to wykonanie tego zadania samorządy mogą przeznaczyć na premie dla osób przyjmujących wnioski albo zatrudnić dodatkowe osoby na czas zwiększonego napływu wniosków. "Inna sprawa to sprawność systemów informatycznych - zawsze jest obarczona ryzykiem. Liczymy, że nie będzę tu przeciążeń" - powiedziała.

"Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia" - przypomina MRPiPS.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie "500 plus" drogą elektroniczną już w lipcu, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

"Warto podkreślić, że na ministerialnym portalu Emp@tia zostały udostępnione przyjazne kreatory wypełniania wniosków o wszystkie świadczenia dla rodzin. Są to bardzo czytelne i przejrzyste narzędzia, które umożliwiają wykonanie tego zadania w prosty, a wręcz intuicyjny sposób" - przekonuje MRPiPS.

Resort wyjaśnił, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie wysłany za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, to cała korespondencja z gminą będzie prowadzona również drogą elektroniczną. "W takim wypadku korespondencja z gminy trafi do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl" - dodano.

Ministerstwo przypomina, że prawo do świadczenia jest ustalane na rok – od 1 października do 30 września kolejnego roku. "Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku zarówno przez rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania ze wsparcia, jak i te rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu +Rodzina 500+. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie +500 plus+" - podkreślił resort.

MRPiPS zwróciło uwagę, że już w ubiegłym roku został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia - dotyczy to świadczenia wychowawczego "500 plus", świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. "Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski" - podkreślono.

Od 1 lipca drogą elektroniczną można składać także wnioski o wypłatę świadczenia w ramach programu "Dobry start". Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski także drogą tradycyjną. Zgodnie z rozporządzeniem, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.(PAP)

autorzy: Paweł Żebrowski, Iwona Żurek