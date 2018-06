1 lipca wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki jej przepisom osoby takie będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych w aptekach i ze świadczeń rehabilitacji leczniczej zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Świadczenia rehabilitacji leczniczej, udzielane w ramach umowy z NFZ, będą nielimitowane.

Premier został na sobotniej konferencji prasowej w Rzeszowie zapytany, czy rząd przewiduje nowelizację ustawy tak, by wsparcie objęło także osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia. (Uchwalona wiosną ustawa przewiduje gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni: lekkiego, umiarkowanego i znacznego. Przepisy stanowią, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest dla tych, którzy ukończyli 16 lat).

Morawiecki przypomniał, że celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności wszystkich usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. "(Ustawa) jest częścią naszego dużego, szeroko rozumianego programu +Dostępność Plus+ i my zrobimy wszystko, żeby nasze placówki były tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, coraz bardziej dostępne na różnego rodzaju usługi rehabilitacyjne" - zadeklarował szef rządu.

Zapewnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest przygotowany do sfinansowania tych świadczeń, a obecnie trwa proces ich kontraktowania przez poszczególne placówki. "To jest cały czas teraz robione właśnie przez NFZ tak, żeby ta dostępność była również dla tych osób właśnie np. z niepełnosprawnościami od urodzenia do 16. roku życia, czy starszych, żeby była w najszerszym możliwym stopniu, a na pewno wyższa, lepsza, w sposób mierzalny, zauważalny, niż to było do tej pory" - podkreślił.

Zmiany w ustawie wprowadzającej szczególne wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapowiedział kilka dni temu w rozmowie z PAP wiceszef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS). Jak mówił, PiS dostrzega potrzebę zapisania regulacji dotyczących dzieci do 16. roku życia. Według Latosa nowelizacja może zostać uchwalone już w lipcu.(PAP)

autorka: Marta Rawicz