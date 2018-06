Stany Zjednoczone "wywierają presję gospodarczą, aby oddzielić naród od władz (...), ale sześciu amerykańskich prezydentów przed nim (Donaldem Trumpem - PAP) tego próbowało i musieli się poddać" - mówił Chamenei do członków Gwardii Rewolucyjnej. Słowa te przytoczono na jego stronie internetowej.

Następnie irański przywódca oskarżył USA i sunnickie kraje Zatoki Perskiej, które postrzegają szyicki Iran jako głównego wroga, że usiłują zdestabilizować rząd w Teheranie. "Gdyby USA były w stanie pokonać islamski ustrój", nie musiałyby tworzyć koalicji z państwami regionu "w celu wywołania chaosu, niepokoju i niepewności" w Iranie - ocenił Chamenei.

We wtorek Biały Dom poinformował, że w listopadzie będzie chciał zablokować eksport ropy naftowej z Iranu do jakiegokolwiek kraju. W ten sposób Amerykanie chcą odciąć to państwo od podstawowego źródła finansowania. USA zamierzają także rozmawiać z Indiami, Chinami, Turcją oraz Irakiem, aby kraje te nie prowadziły wymiany towarowej z Iranem.

8 maja prezydent USA Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu swego kraju z umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku i o ponownym wprowadzeniu wszystkich sankcji nałożonych na to państwo, które obowiązywały przed zawarciem umowy. Część sankcji ma znów wejść w życie po upływie 90-dniowego okresu przejściowego, tj. 6 sierpnia, a część po 180 dniach, czyli 4 listopada. W związku z decyzją władz USA, Iran zmaga się z problemami gospodarczymi. Wzrost cen oraz spadek wartości irańskiej waluty spowodowały, że w Teheranie doszło do antyrządowych protestów.

Z powodu zagrożenia dalszymi sankcjami władze Iranu decydują się na powrót do "gospodarki oporu". Polega ona na utrzymywaniu rezerw walutowych oraz dążeniu do samowystarczalności gospodarczej w niektórych sektorach. (PAP)

ulb/ ap/