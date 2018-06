Protestujący skandują "Wstyd!" i apelują do władz o połączenie rodzin rozdzielonych na granicy USA z Meksykiem. Uczestnicy demonstracji trzymają w rękach transparenty z hasłami w języku angielskim i hiszpańskim: "Współczucie, nie bezwzględność", "Nie dla więzień dla rodzin", "Co, gdyby to było twoje dziecko?", "Wszyscy jesteśmy imigrantami", "Burz mury, buduj rodziny".

Z okolic Białego Domu uczestnicy akcji planują udać się przed budynek resortu sprawiedliwości USA.

Akcje protestu pod hasłem "Rodziny powinny być razem" odbywają się też m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago. Ich uczestnicy na znak pokojowych zamiarów i jedności ubrani są na biało.

Organizatorzy protestu oceniają, że przed Biały Dom przybyło w sobotę ok. 30 tys. osób. Jest to największa proimigracyjna demonstracja w stolicy USA od 2010 roku, kiedy aktywiści apelowali do ówczesnego prezydenta Baracka Obamy o zrewidowanie amerykańskiego systemu imigracyjnego - informuje CBS News.

"Jesteśmy tu, ponieważ zatrzymane dzieci nie mają głosu" - mówiła 40-letnia uczestniczka demonstracji w Waszyngtonie Helen LaCroix.

Agencja Associated Press podaje, że protestujący zebrali się również w okolicy należącego do Trumpa pola golfowego w Bedminster w stanie New Jersey, gdzie prezydent spędza weekend.

Zgodnie z wprowadzoną przez administrację Trumpa polityką "zero tolerancji" dla nielegalnych migrantów wszystkie osoby przyłapane na próbie nielegalnego przekroczenia granicy amerykańskiej są aresztowane, rejestrowane i w oczekiwaniu na proces sądowy przetrzymywane w federalnych aresztach imigracyjnych bądź - jeśli to była ich pierwsza próba - po nałożeniu im elektronicznych bransoletek na nogi warunkowo zwalniani w oczekiwaniu na proces sądowy.

W wyniku tej polityki wiele rodzin, które próbowały przedostać się do USA przez Meksyk z Hondurasu i innych krajów Ameryki Środkowej, zostało rozbitych. Według danych resortu bezpieczeństwa narodowego 2,3 tys. dzieci zostało oddzielonych od rodziców od 5 maja do 9 czerwca wśród migrantów, którzy starają się przez Meksyk dostać do USA.

Polityka oddzielania dzieci od rodziców wywołała protesty na całym świecie. Ich skala zmusiła Trumpa do zmiany stanowiska; 20 czerwca podpisał on rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego dzieci nie będą już oddzielane od rodziców na amerykańskiej granicy. Według zmodyfikowanych przepisów rodziny z dziećmi będą objęte procedurami imigracyjnymi przed innymi migrantami. (PAP)

ndz/ ap/