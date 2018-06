"Bez rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie będziemy mogli mówić o rozwoju państwa, o rozwoju zrównoważonym" - podkreślił szef resortu cyfryzacji w ramach spotkań Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna". Zagórski mówił, że celem działań rządu i jego ministerstwa jest "odpowiednie nasycenie" infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze całej Polski.

"Oprócz dróg, prądu, wody i kanalizacji, światłowód jest kolejnym elementem, bez którego nie ma rozwoju" - podkreślał Zagórski. Jak dodał, ma temu służyć rozbudowa infrastruktury podstawowej, światłowodowej, realizowana ze środków Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa". Szef resortu cyfryzacji wyjaśnił, że projekt obejmie te tereny kraju, gdzie zdiagnozowano "obszary białych plam", czyli takie miejsca, w których operatorzy telekomunikacyjni nie chcieli sami położyć światłowodu, np. ze względu na niską gęstość zaludnienia czy koszty.

Jak mówił, nowością programu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej jest to, że operatorzy oprócz podłączenia określonej puli gospodarstw domowych, muszą także podłączyć do sieci wszystkie jednostki oświatowe, "które nie mają jeszcze szybkiego internetu na poziomie 100 megabitów na sekundę".

Jak zapowiedział minister, oprócz inwestycji, które będą dofinansowane z Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" oraz przedsięwzięć, które zrealizują samodzielnie operatorzy telekomunikacyjni, w oparciu o rozbudowę infrastruktury światłowodowej, powstanie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która zapewni internet w każdej szkole, niezależnie od tego, czy jest ona publiczna, prywatna, w małej miejscowości czy w dużym mieście. Zagórki podkreślił, że internet dotrze do każdej z 20 tys. szkół w Polsce i będzie opłacony z budżetu państwa, "to jest inwestycja z punktu widzenia przyszłości, z punktu wyrównywania szans".

Wspomniał przy tym, że rozbudowa sieci światłowodowej jest istotna także w perspektywie regulacji unijnych, dotyczących technologii 5G, które zaczną obowiązywać za kilka lat. "Bez światłowodu nie da się zrobić nowego standardu telefonii mobilnej i Internetu 5G, który wpływa na funkcjonowanie biznesu. Komisja Europejska ma aspiracje, żeby w 2025 r. przynajmniej w większych aglomeracjach w całej Unii Europejskiej technologia 5G funkcjonowała" - powiedział minister cyfryzacji.

Odnosząc się do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Zagórski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w związku z sygnałami o trudnościach we wdrażaniu RODO, m.in. w służbie zdrowia, przy Ministerstwie Cyfryzacji rozpocznie swoją pracę grupa robocza złożona z wielu ekspertów, której zadaniem grupy będzie udzielenie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania w zakresie poszczególnych sektorów.

Szef resortu cyfryzacji przypomniał, że od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC, bo dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Uprawnione służby (np. policja, straż miejska, czy Inspekcja Transportu Drogowego) podczas kontroli sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK, a dokładniej w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zagórski mówił też o planach rządu na najbliższe miesiące, m.in. o rozbudowie dróg lokalnych. Powiedział, że z wprowadzonej przez rząd obniżki podatku CIT dla małych i średnich firm z 15 proc. do 9 proc. może skorzystać 430 tys. polskich firm. Przypomniał, że w dalszym ciągu priorytetem rządu będzie wzmacnianie roli rodziny. "Inwestycja w rodzinę jest dla nas kapitałem. Bez Polaków nie będzie Polski. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, my to traktujemy jako inwestycję o najwyższym priorytecie" - powiedział Zagórski.

Minister cyfryzacji na spotkaniu z mieszkańcami Sokółki przypomniał też o kwestiach, które zdominowały scenę polityczną w ostatnim tygodniu, czyli zmiany w ustawie o IPN oraz o relokacji migrantów. (PAP)

autorka: Małgorzata Półtorak