Lokum Deweloper sprzedał 227 lokali w II kw. 2018 r., notując spadek o 29% r: r



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper sprzedał 227 lokali w II kw. 2018 r., co oznacza spadek o 29% r/r, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r.

Jednocześnie, na koniec II kwartału 2018 roku grupa miała zawartych 168 umów rezerwacyjnych, tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie, podano w komunikacie.

Sprzedaż w I półroczu wzrosła o 21% r/r, notując 531 sprzedane lokale. Suma umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 699 w porównaniu do 628 w I połowie 2017 r.

"Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie rynku naszą ofertą, zarówno ze strony nabywców inwestycyjnych, jak i realizujących własne potrzeby mieszkaniowe. Klienci poszukują wysokiej jakości produktu w dobrej lokalizacji. Wszystkie nasze inwestycje spełniają te parametry. Dzięki temu, pomimo wzrostu cen mieszkań, oczekujemy, że tak jak w zeszłym roku przekroczymy poziom 1000 sprzedanych lokali" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

W wyniku finansowym I półrocza Lokum Deweloper uwzględni 24 lokale, a w wyniku II kw. - 9 lokali.

"Jednym z naszych priorytetów jest obecnie systematyczne poszerzanie oferty. Pod koniec drugiego kwartału wzrosła ona do 928 lokali, w porównaniu do 516 na koniec marca. Planujemy jeszcze w tym roku włączenie do sprzedaży kolejnych projektów we Wrocławiu i w Krakowie w ilości ok. 600 lokali" - powiedział prezes.

Na łączną sprzedaż I półrocza złożyło się 408 lokali na rynku wrocławskim i 123 na rynku krakowskim.

"Udział sprzedaży krakowskich projektów systematycznie wzrasta. W pierwszym półroczu wyniósł już 23%. Naszym celem jest osiągnięcie w Krakowie w najbliższych latach sprzedaży na takim samym poziomie jak na naszym macierzystym rynku we Wrocławiu" – dodał Kuźniar.

Na koniec czerwca suma lokali przekazanych klientom oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wyniosła 821 sztuk, co oznacza, że potencjał rozpoznań lokali w wyniku 2018 r. został zrealizowany w 84%. Ten sam wskaźnik dla roku 2019 wynosi 61%, podano także.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)