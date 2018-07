KGHM zakończył postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakończył postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II, podała spółka.

"Planowane prace remontowe w Hucie Miedzi Głogów II zostały zakończone. Postój rozpoczął się 9 kwietnia, kiedy wyłączono podawanie koncentratu do pieca zawiesinowego i trwał prawie 2,5 miesiąca. 25 czerwca br. o godzinie 11:00 został podany koncentrat do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty" - czytamy w komunikacie.

Prace remontowe objęły ciąg technologiczny Huty Miedzi Głogów II, czyli Wydział Przygotowania Wsadu, Wydział Pieca Zawiesinowego, Kocioł Odzysknicowy, Wydział Pieca Elektrycznego i Konwertorów, Wydział Pieców Anodowych oraz Fabrykę Kwasu Siarkowego. Równolegle prowadzono prace wynikające z przygotowania instalacji do kolejnej kilkuletniej kampanii produkcyjnej oraz prace inwestycyjne w celu przygotowania instalacji do wymagań jakościowych i środowiskowych.

"Prace wymagały bardzo dużego zaangażowania służb Huty Miedzi Głogów, w szczególności zespołów remontowych, technologicznych oraz inwestycyjnych. W remoncie ciągu technologicznego HMG II uczestniczyło również około 800 pracowników firm zewnętrznych. Ze względu na ograniczenia czasowe oraz szeroki zakres zadań, załogi były dostępne siedem dni w tygodniu. Wznowienie produkcji po postoju remontowym nastąpiło 8 dni szybciej aniżeli wynikało z pierwotnych założeń harmonogramu. Nawet kilkudniowe skrócenie okresu remontu, przy tak dużej skali przedsięwzięcia, jest sukcesem" - powiedział prezes Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie.

Wśród najważniejszych zadań remontowo inwestycyjnych zrealizowanych podczas tegorocznego postoju był remont kapitalny pieca zawiesinowego z wymianą trzonu, remont średni kotła odzysknicowego i wymiana I wieży absorpcyjnej w Wydziale Kwasu Siarkowego.

13 czerwca br. rozpoczęło się wygrzewanie pieca zawiesinowego, a 15 czerwca br. wygrzewanie pieca elektrycznego. 22 czerwca br. uruchomiono nową suszarnię parową koncentratu, która ma pozwolić na lepsze wykorzystanie ciepła powstającego w procesie i zapewnić bardziej stabilne prowadzenie procesu oraz umożliwić obniżenie kosztów związanych ze zużyciem gazu.

"W poniedziałek, 25 czerwca br. o godzinie 11:00 został podany koncentrat do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty Miedzi Głogów II. Obecnie trwają prace regulacyjne uruchomionego po remoncie ciągu technologicznego" - podsumowano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

