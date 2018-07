RN Immofinanz zatwierdziła sprzedaż Starwood pakietu CA Immo za 758 mln euro



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Immofinanz zatwierdziła sprzedaż pakietu 26% akcji CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l. z grupy Starwood Capital Group (Starwood), podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji objętych pakietem wynosi 757,9 mln euro, co odpowiada średniej 29,5 euro za akcję.

"Oczekuje się, że zamknięcie nastąpi w trzecim kwartale 2018" – czytamy w komunikacie.

Immofinanz zainwestował w CA Immo w kwietniu 2016 r. kwotę ok. 604 mln euro (tj. 23,5 euro na akcję).

"Na podstawie analizy całkowitej inwestycji w ciągu około dwóch lat Immofinanz zrealizował na sprzedaży akcji CA Immo zysk w wysokości około 184 mln euro (w tym dywidendy i po odliczeniu kosztów dodatkowych). To reprezentuje zwrot z inwestycji w przybliżeniu 30%. Akcje CA Immo były wycenione na bilansie Immofinanz na 694,7 mln euro (tj. 27,04 euro na akcję) na dzień 31 marca 2018 r." – czytamy dalej.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)