Sfinks otworzył pierwszą restaurację Lepione & Pieczone - w Łodzi



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska otworzył otworzył pierwszą restaurację Lepione & Pieczone we franczyzie w Łodzi, wprowadzając nowy koncept gastronomiczny, działający w fast casual dining, podała spółka.

"Nowy koncept Lepione &Pieczone nawiązuje bezpośrednio do charakterystycznych smaków Chłopskiego Jadła, łącząc przy tym tradycję z nowoczesnością. Jest to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów, szczególnie tych młodszych, którzy z jednej strony chcą zjeść zdrowy, domowy posiłek w wysokiej jakości i niewygórowanej cenie, a jednocześnie zależy im na szybkiej i sprawnej obsłudze. Liczymy, że nowy format przypadnie do gustu klientom tym bardziej, że kuchnia polska to numer jeden na liście gastronomicznych preferencji" - powiedziała wiceprezes Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.

Dania są inspirowane kartą Chłopskiego Jadła, podano także.

Sfinks Polska zarządza 180 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 67 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), pubem Bolek w Warszawie oraz Fabryką Pizzy w Piastowie, jak podano w dzisiejszym komunikacie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)