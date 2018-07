"Wczorajszy częściowy wyrok trybunału w Sztokholmie jest bardzo korzystny dla PGNiG; to jest wyrok, który uznaje za zasadne podstawowe elementy skargi i powództwa PGNiG. Czekamy na dalszy ciąg. To oznacza oczywiście, że ta zapłacona już cena przez PGNiG, a także i będzie to skutkowało mamy nadzieję w przyszłości, że ona będzie weryfikowana" - powiedział w poniedziałek Naimski.

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie uznał argumenty PGNiG i orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie długoterminowym, na podstawie którego Gazprom dostarcza gaz do Polski (tzw. Kontrakt Jamalski). Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na rynkach europejskich.

