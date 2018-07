Nowe pojazdy mają dotrzeć do Wrocławia w ciągu 6 miesięcy. Tomasz Śpiewak z biura prasowego wrocławskiego MPK poinformował w poniedziałek PAP, że nowe pojazdy zastąpią najbardziej wysłużone autobusy z floty przewoźnika.

„Jeśli nie będzie odwołań w tym postępowaniu, lada dzień zostanie podpisana umowa z dostawcą i zgodnie z nią nowe autobusy najpóźniej w ciągu 6 miesięcy pojawią się na ulicach Wrocławia" - powiedział Śpiewak. Będzie to 50 fabrycznie nowych, niskopodłogowych i przegubowych autobusów z silnikami Diesla, spełniających normy emisji spalin Euro 6. Pojazdy będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, system zapowiedzi głosowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz system informacji pasażerskiej.

W ogłoszonym w grudniu 2017 r. przetargu wzięły udział dwie firmy: EvoBus Polska sp. z o.o. oraz MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. Ostatecznie przetarg na dostawę autobusów wygrała firma MAN, która dostarczy 50 autobusów miejskich za kwotę ponad 96 mln zł brutto. Kluczowe dla rozstrzygnięcia okazało się kryterium ceny i zużycia energii.

Jak poinformowało wrocławskie MPK, tym razem nie będzie to dzierżawa, jak w przypadku 60 mercedesów, jeżdżących od 8 marca po wrocławskich ulicach, ale zakup. Pozyskanie na własność pojazdów jest warunkiem dofinansowania tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Unia Europejska pokryje 54 mln zł kwoty zakupu.

Prezes miejskiej spółki przewozowej Jolanta Szczepańska podkreśliła, że zakup 50 miejskich autobusów to kolejny etap największego w historii MPK projektu wymiany taboru w tak krótkim czasie. „Naszym celem jest dążenie do takiej sytuacji, by najstarsze autobusy służyły nam niewiele ponad 10 lat. Chcemy, by pasażerowie mieli do dyspozycji komfortowe i klimatyzowane pojazdy, dlatego, rozpisując przetarg, stawiamy dostawcom bardzo wysokie wymagania" - powiedziała Szczepańska. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska