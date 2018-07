"Dziś złoty się osłabia. Ma to podłoże międzynarodowe, osłabiają się wszystkie waluty regionu. Jest to spowodowane coraz bardziej realnym podwyższeniem przez USA ceł na import samochodów, co negatywnie wpłynęłoby na gospodarki Europy Środkowo Wschodniej" - powiedział Jakub Rybacki, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Zdaniem Konrada Ryczki, analityka z DM BOŚ, w przypadku złotego dodatkowo inwestorzy muszą zmierzyć się z eskalacją konfliktu na linii Warszawa-Bruksela.

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszenia unijnego prawa wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformowała KE w poniedziałkowym komunikacie. Władze w Warszawie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie KE do usunięcia uchybienia.

"EUR/PLN kieruje się w stronę oporu na 4,40 PLN. Kluczowe dla PLN pozostają nastroje na szerokim rynku, stąd nikła reakcja na dzisiejsze wskazania makro (PMI za czerwiec na poziomie 54,2 pkt. oraz flash CPI 1,9 proc. rdr)" - napisał Ryczko w komentarzu.

Według ekonomistów z ING Banku Śląskiego, w ciągu tygodnia prawdopodobny jest wzrost EUR/PLN do oporu na 4,42.

"Według naszych szacunków złoty jest już jednak istotnie niedowartościowany, co powinno ograniczać pole do dalszego wzrostu EUR/PLN. W naszej ocenie w lipcu złoty okaże się bardziej odporny na zawirowania niż inne waluty w regionie. Polska ma bardziej zróżnicowane przetwórstwo niż Czechy, czy Węgry, przez co jest mniej podatna na ew. wzrost ceł na import aut do USA" - napisali w raporcie.

W poniedziałek kurs EUR/PLN osiągnął dzienne maksimum o godz. 15.30 wzrastając do 4,40.

RYNEK DŁUGU

"Bieżący sentyment sprzyja rynkom długu głównie w gospodarkach rozwiniętych. Akurat polski dług też w miarę podąża za zamianami na rynku niemieckim. Z jednej strony wsparciem (dla polskich SPW - PAP) jest niska podaż ze strony MF, a z drugiej też pewnie niska ekspozycja na problemy gospodarcze związane z eksportem samochodów na tle pozostałych gospodarek regionu" - powiedział Rybacki.

"Krótkookresowo raczej spodziewałbym się stabilizacji lub spadku rentowności krajowych SPW" - dodał.