Globalworth Poland spodziewa się, że wypłata dywidendy nastąpi we wtorek



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate spodziewa się, że rozwiązanie problemów technicznych oraz wypłata dywidendy nastąpią we wtorek, 3 lipca, podała spółka.

Wcześniej podawano, że dywidenda dla akcjonariuszy Globalworth Poland w wysokości 0,11 zł za akcję z powodów technicznych zostanie wypłacona 29 czerwca.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)