LPP miało wstępnie 310 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - LPP odnotowało 310 mln zł zysku operacyjnego w II kw. tego roku (wzrost o 49% r/r) przy 2 048 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 1 230 mln zł (wzrost o 28% r/r), koszty operacyjne sięgnęły 898 mln zł (wzrost o 21% r/r), podano w komunikacie.

"Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w II kwartale 2018 roku wzrosły o 14,6%. Powierzchnia handlowa na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1 034 tys. m2 (wzrost o 10,7% r/r)" - czytamy w komunikacie.

W całym I półroczu 2018 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 18% r/r do 3 628 mln zł, zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 23% r/r do 1 943 mln zł. Koszty operacyjne w tym czasie wzrosły o 18% r/r do 1 719 mln zł, a zysk EBIT zwiększył się o 95% r/r do 192 mln zł, podano także w materiale.

Szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 4 września 2018 r., podała też spółka.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)