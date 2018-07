WIG 20 spadł w poniedziałek na zamknięciu 0,76 proc. do 2.119 pkt. i znajduje się 19 proc. poniżej szczytu hossy w styczniu (2.630 pkt.).

Indeks dużych spółek osiągnął w poniedziałek dzienne minimum po godz. 9.00, spadając do 2.097 pkt.

WIG zniżkował na zamknięciu o 0,6 proc. do 55.627 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 4.202 pkt.

Na zachodnich parkietach również czerwono: ok. godz. 17.00 DAX, FTSE i CAC spadały o odpowiednio: 0,2 proc., 0,9 proc. oraz 0,8 proc.

"Dzisiejszą sesję na naszej giełdzie zdeterminowało niższe otwarcie. Ono było pochodną bardzo słabego zachowania rynków azjatyckich. Interpretujemy, że po +window dressing+ z tamtego tygodnia doszło do powrotu przewagi podaży na rynkach. Odwrót od ryzyka widoczny był nie tylko na naszym rynku, ale również na rynkach rozwiniętych w Europie (...). My próbujemy te straty odrabiać, ale dzienne stopy zwrotu są oczywiście wciąż wyraźnie ujemne. A to plasuje nasz parkiet aktualnie poniżej mediany dziennych stóp zwrotu z grona indeksów europejskich" - powiedział PAP Biznes Bartosz Kulesza, analityk z CDM Pekao SA.

"Biorąc pod uwagę, jak negatywny jest sentyment do rynków rozwijających się (...), ciężko jest sugerować zmianę tego układu sił. Raczej i Europa, i rynki rozwijające się w Europie będą w defensywie. Prawdopodobnie hossa na rynkach akcji kończy się ostatecznie i trzeba będzie poszukać okazji w innych klasach aktywów w horyzoncie średnioterminowym" - dodał.

Zdaniem Jakuba Bentke, zarządzającego portfelami AgioFunds TFI, negatywny sentyment do rynków wschodzących może się niebawem zmienić, a niskie wyceny spółek z GPW stanowią dobrą okazję inwestycyjną do rozpoczęcia budowy portfela akcji.

"Choć WIG 20 znajduje się pod presją pogorszenia się nastawienia globalnego kapitału do rynków wschodzących i wycofywania się z bardziej ryzykownych aktywów, ta tendencja niebawem ma szansę się zmienić. Na korzyść zarówno emerging markets, jak i warszawskiego parkietu, przemawiają bardzo atrakcyjnie wyglądające wyceny, niskie w ujęciu historycznym, jak i w porównaniu do uważanych za przeszacowane akcji na rynkach dojrzałych" - dodał.

Obroty na GPW wyniosły w poniedziałek 587 mln zł, z czego 449 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było CCC (62 mln zł), którego kurs zniżkował na zamknięciu o 1,4 proc. do 204,00 zł.

Kurs producenta obuwia osiągnął dzienne minimum po godz. 10.00, spadając do 199,40 zł i znalazł się na najniższym poziomie od stycznia 2017 r. Po publikacji komunikatu o przychodach po godz. 12.00 kurs CCC zniżkował, a następie lekko rósł.

Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży w czerwcu 2018 roku wyniosły 405,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 7,9 proc. - poinformowała spółka w komunikacie po godz. 12.00. Narastająco od stycznia przychody grupy wyniosły 2.024,2 mln zł, więcej rdr o 9,6 proc.

Analitycy oceniają, że czerwcowe wyniki sprzedażowe CCC są neutralne, mniej więcej zgodne z oczekiwaniami i spodziewają się, że gorsza dynamika sprzedaży została zniwelowana poprawą marży brutto. W kolejnych miesiącach wyzwaniem będzie nadal wysoka baza z ubiegłego roku.

O 3,1 proc. wzrosła na zamknięciu wycena PGNiG. Jak poinformował w sobotnim komunikacie PGNIG, Trybunał Arbitrażowy ad hoc wydał wyrok częściowy w postępowaniu PGNiG przeciwko Gazpromowi ws. obniżenia ceny kontraktowej za gaz. Trybunał ustalił, że PGNiG złożył w XI '14 ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej. Kwestia ustalenia nowej ceny będzie rozstrzygnięta w dalszym postępowaniu.

Energa zdecydowała o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych w segmencie wytwarzania na łączną kwotę 116,6 mln zł i szacowany wpływ tej operacji na skonsolidowany wynik netto grupy za 2018 rok wyniesie 94,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Kurs spółki spadł na zamknięciu o 0,5 proc.

O 1,3 proc. w dół, do 75,70 zł, poszła wycena JSW i znalazła się na najniższym poziomie od lipca 2017 r. W ciągu ostatnich trzech tygodni kurs spółki spadł o 16 proc.

Z kolei notowania Kruka spadły o 2,5 proc. do 195,00 zł znalazły się na najniższym poziomie od listopada 2016 r.

Wycena Polimeksu Mostostal wzrosła trzecią sesje z rzędu. W poniedziałek kurs spółki zwyżkował o 4,5 proc, najmocniej wśród spółek z mWIG 40.