Do roku 2025 marki te mają osiągnąć do 5 proc. udziału w indyjskim rynku motoryzacyjnym. Maier wskazał w tym kontekście na prognozy mówiące, że w najbliższych latach Indie staną się w skali światowej trzecim co do wielkości rynkiem samochodowym.

Do roku 2020 Skoda ma opracować w Indiach nową generację systemu MQB i przystąpić na tej podstawie do produkcji samochodów terenowych. Platforma MQB (z niemieckiego modularer Querbaukasten) to ujednolicenie produkcji różnych modeli przez opracowanie wspólnych dla nich elementów i podzespołów, takich jak płyta podłogowa, skrzynia biegów, systemy asystujące. Założeniem MQB jest ograniczenie kosztów produkcji.

Do roku 2020 ma też ruszyć w Indiach produkcja innych, zaprojektowanych w tym kraju modeli Skody i VW. Według Maiera planowane jest stworzenie centrum inżynieryjnego z 4-5 tysiącami miejsc pracy.

