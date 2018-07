LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 236 firm w czerwcu



Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 24 891 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lipca 2018 r., co oznacza wzrost o 19,9%, podała spółka. W czerwcu liczba klientów wzrosła o 236 firm netto, dodano.

"Intensywnie pracujemy nad rozwojem naszej oferty produktowej. Regularnie wprowadzamy zmiany zarówno w wyglądzie aplikacji, jak i jej funkcjonalnościach. Wszystko po to, by LiveChat był atrakcyjny dla jeszcze większej liczby firm z różnych branż. […] Opublikowane w minionym miesiącu wyniki operacyjne pokazują, że nasza firma rośnie dynamicznie, utrzymuje wysokie marże i generuje gotówkę" - skomentował prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

LiveChat Software podkreśla, że konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju produktów i budowy ekosystemu wokół rozwiązania LiveChat, który docelowo stanie się większą platformą komunikacji firm z klientami.

"'Otwarcie' produktu dla klientów i zewnętrznych developerów pozwala na jego dowolne dopasowanie do oczekiwań użytkowników. Dzięki udostępnianym przez Spółkę narzędziom, każdy z nich ma możliwość stworzenia własnego rozszerzenia czy aplikacji bazującej na technologii LiveChat. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności, których nie ma w produkcie, a które mogą być kluczowe dla danego użytkownika. Poprzez LiveChat Marketplace twórcy aplikacji i dodatków mogą z łatwością udostępnić w wersji płatnej lub bezpłatnej wszystkim firmom korzystającym z produktów LiveChat Software" - czytamy dalej w komunikacie.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)