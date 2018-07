Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Auga Group



Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny spółki Auga Group AB w związku z ofertą publiczną do 40 mln akcji nowej emisji i do 20 mln akcji istniejących, poinformowała spólka.

Zapisy odbędą się od 3 do 20 lipca. Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie.

Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem pozyskania 20 mln euro na finansowanie trwających przejęć i inwestowanie w dalszy rozwój biznesu. Intencją było przeprowadzenie nowej emisji do końca I połowy 2018 roku. Wówczas Auga podpisała umowę nabycia 100% kapitału zakładowego UAB Arginta Engineering za 6,4 mln euro.

Auga group jest jednym z największych pionowo zintegrowanych producentów żywności ekologicznej w Europie.

(ISBnews)