Ronson zdecydował o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby do Polski

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski, podała spółka.

"Przeniesienie siedziby do Polski to naturalny krok dla Ronsona. Nasza działalność operacyjna koncentruje się bowiem wyłącznie na polskim rynku – to tu realizujemy wszystkie nasze inwestycje, nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a także akcje i obligacje naszej spółki notowane są w Warszawie. Przeniesienie siedziby zwiększy przejrzystość i zmniejszy biurokrację - oznacza brak podwójnego prawodawstwa czy ładu korporacyjnego. Będzie to korzystne dla każdej ze stron: Spółki, akcjonariuszy i obligatariuszy" - powiedział prezes Ronson Development Nir Netzer, cytowany w komunikacie.

"Przeniesienie siedziby z Holandii do Polski pozwoli też znacząco ograniczyć wydatki administracyjne. Szacujemy, że roczne oszczędności z tego tytułu mogą wynieść około 200 tys. euro. Jest to zatem wymierna korzyść dla spółki, która będzie w pełni widoczna w naszych wynikach finansowych począwszy od 2019 roku" - dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development Rami Geris, także cytowany w komunikacie.

Wcześniej w ramach procesu przeniesienia siedziby do Polski spółka została przekształcona w spółkę europejską (societas europaea), a jej nazwa zmieniona z Ronson Europe N.V. na Ronson Development SE. Obecna decyzja przybliża spółkę do docelowego przeniesienia jej rejestrowej siedziby do Warszawy. Decyzja ta będzie wymagała jeszcze zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd przewiduje, że nastąpi to do września br.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)