Chodzi o porozumienie osiągnięte w poniedziałek wieczorem między CDU kanclerz Angeli Merkel a bawarską CSU, które zażegnało spór o imigrację. Przewiduje ono m.in., że Niemcy będą zatrzymywać migrantów zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej w centrach tranzytowych.

"Nie mamy wszystkich szczegółów. Poprosiłem służbę prawną o analizę. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to, co postanowiono w Berlinie, jest zgodne z prawem. Zobaczymy co będzie dalej, co ustalimy po spotkaniu w Brukseli" - powiedział na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim szef Komisji. (PAP)