Grupa Asseco kontynuuje obsługę systemu KRUS za 58 mln zł brutto



Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Grupa Asseco kontynuuje obsługę centralnego systemu informatycznego KRUS. Umowa na kolejne cztery lata opiewa na kwotę 58,056 mln zł brutto, podał lider konsorcjum Asseco Data Systems.

"Umowa na 'Kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych' została podpisana 03.07.2018 r. i będzie ważna przez najbliższe 4 lata. Wartość kontraktu realizowanego przez konsorcjum Asseco Data Systems (lider) i Asseco Poland wynosi 58,056 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Centralny system Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (System nSIU) odpowiada za obsługę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także świadczeń krótkoterminowych i wypadków w rolnictwie. Używany jest codziennie przez ponad 3000 pracowników KRUS, którym udostępnia wszystkie funkcjonalności w trybie online – dokumenty generowane są w czasie rzeczywistym na życzenie użytkownika. Głównym elementem systemu jest centralny zasób danych osobowych ubezpieczonych w KRUS, który jest referencyjny dla innych systemów Kasy, takich jak system obsługi świadczeń emerytalno-rentowych FARMER, system Workflow integrujący systemy dziedzinowe KRUS, czy podsystem Portal e-KRUS. Rozwiązanie jest także zintegrowane z systemami innych instytucji publicznych: m.in. Rejestrem MSW - PESEL, NFZ, MRPiPS, PFRON, ARiMR.

"Ta umowa to kontynuacja naszej ponad 20-letniej współpracy z KRUS. Duże doświadczenie we wspieraniu statutowych zadań Kasy pozwoli nam skutecznie koordynować tak złożony projekt. Oprócz utrzymania, serwisu i aktualizacji systemu jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie dwóch niezależnych ośrodków obliczeniowych, koordynację zewnętrznych audytów, prace analityczne, testy, a także stałe konsultacje i szkolenia" - powiedział wiceprezes Asseco Data Systems, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora Pionu Ubezpieczeń Rolniczych w Asseco Poland Lech Szczuka, cytowany w komunikacie.

Projekt będzie realizowany przez Asseco Data Systems w konsorcjum z Asseco Poland, które będzie odpowiedzialne przede wszystkim za zarządzanie bazą danych. Asseco Poland jest autorem funkcjonującego w KRUS systemu Workflow i będzie odpowiadać za komunikację systemu nSIU z systemami zewnętrznymi instytucji. Program nSIU został napisany w technologii JAVA EE i jest obsługiwany w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu.

Przetwarzanie danych odbywa się w dwóch ośrodkach obliczeniowych Asseco Data Systems z jednoczesną replikacją danych do ośrodka zapasowego. System funkcjonuje w KRUS od 2015 roku i miesięcznie obsługuje ponad 50 mln wywołań ze strony użytkowników. Zawarta z KRUS umowa przewiduje bieżącą aktualizację systemu oraz dostosowywanie do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewnia również wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników końcowych, wymieniono w informacji.

(ISBnews)