Plany czeskiego inwestora były we wtorek jednym z tematów spotkania ambasadora Czech w Polsce Ivana Jestrzaba z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem. Miasto od kilku lat promuje się na pod hasłem "Invest in Częstochowa" na jednych z najbardziej renomowanych czeskich targów przemysłowych - Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV w Brnie.

Firma Elektroline powstała w 1991 r w Pradze. Skupia się na produkcji i montażu elementów dla sieci tramwajowej i trolejbusowej, systemów do zdalnego sterowania zwrotnicami, systemów kontroli w zajezdniach czy urządzeń do ogrzewania zwrotnic. W głównej siedzibie firmy pracuje ponad 300 osób, w Częstochowie - 22.

Założony w 2012 r. częstochowski oddział Elektroline zajmuje się produkcją i instalacją elementów do sieci tramwajowej i trolejbusowej, głównie dla spółek miejskich, zakładów komunikacji miejskiej oraz firm współpracujących z nimi.

"Ze względu na dynamiczny rozwój oraz potrzebę rozszerzenia działalności firma planuje wdrożenie programu, obejmującego produkcję m.in. elementów sieci tramwajowej, trolejbusowej, elementów systemów do sterowania napędami zwrotnic, elementów systemów kontroli napędów w zajezdniach oraz elementów systemów ogrzewania zwrotnic" - podał we wtorek częstochowski magistrat.

Niedawno czeska firma kupiła na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie działkę o powierzchni 8 tys. m kw., gdzie zamierza wybudować nowy zakład za ponad 6 mln zł i zatrudnić kolejnych pracowników. Elektroline jest też obecny w portalu uruchomionym w ramach częstochowskiego programu "Teraz Lepsza Praca" – samorząd promuje w nim jakość zatrudnienia oraz prezentuje pracodawców, którzy dbają o jakość pracy i wynagrodzenia pracowników.

Podczas spotkania ambasadora Czech z władzami Częstochowy rozmawiano także o korzyściach płynących z uczestnictwa w międzynarodowych targach maszynowych MSV. Miasto co roku bierze udział w tej imprezie, promując markę „Invest in Częstochowa”. Na częstochowskim stoisku lokalni inwestorzy mogą oferować własne produkty i usługi, nawiązywać kontakty z czeskimi partnerami i budować porozumienia biznesowe.

Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV należą do wiodących targów przemysłowych w Europie Środkowej – co roku skupiają ponad 1,6 tys. wystawców i 80 tys. zwiedzających. Połowa wystawców i ok. 10 proc. zwiedzających pochodzi spoza Czech - reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego. Samorząd Częstochowy od dwóch lat organizuje misje gospodarcze na czeskie targi, zapewniając ich uczestnikom powierzchnię wystawienniczą w ramach miejskiego stoiska oraz transport do Brna. (PAP)

autor: Marek Błoński